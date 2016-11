3sat 15:45 bis 16:30 Dokumentation Zu Gast auf Mallorca D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Mallorcas Strände gehören immer noch zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen - aber die Insel hat weit mehr zu bieten: Naturparks, raue Bergwelten, Kultur und Geschichte. So können Urlauber auf der "Granja" bei Esporles ein Stück Mallorca-Geschichte erleben. Das knapp 800 Jahre alte Landgut ist heute ein Freilichtmuseum mit vollständig eingerichteten Wohnräumen aus verschiedenen Epochen und den zugehörigen Werkstätten. Zu bestaunen gibt es hier vieles: Von der Ölmühle über die Apotheker-, Tischler- und Textilwerkstatt, sogar der Folterkeller des Landguts ist erhalten. Nicht weit davon entfernt, lockt ein Rundgang durch den Naturpark Galatzó mit seinen Tieren und seiner schroffen Felslandschaft Unternehmungslustige in die Bergwelt des Südwestens. Auch die Metropole Palma besteht aus mehr als nur der Schinkenstraße. Ihre Altstadtgassen und Jugendstilhäuser sind nicht nur für Architekturinteressierte sehenswert, die Felder mit Orangen- und blühenden Mandelbäumen malen eine mediterrane Farbkomposition in das Auge des Betrachters und die traditionellen Feste wissen noch jeden Besucher in die richtige Stimmung zu versetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zu Gast auf Mallorca