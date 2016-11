3sat 12:30 bis 13:00 Regionales Bilder aus Südtirol Tourismus im Wandel - Der Herbst wird in Südtirol verstärkt zur Hochsaison / Friedhof im Netz - Was geschieht nach dem Tod mit dem digitalen Nachlass / Aktion "Licht für die Welt" - Südtiroler Ärzte retten für Menschen in Afrika das Augenlicht / Dorf des "Weißen Goldes" - Der Marmorbruch in Göflan im Vinschgau / "Vigilius sensus"-Gespräche - Überlegungen von Unternehmern und Wissenschaftlern, um Grenzen zu überwinden / Mord auf dem Land im Fernsehen - Die neue Landkrimi-Staffel des ORF / 70 Jahre Sennereiverband - Die Geschichte der Milchproduktion in Südtirol / Wenn Bäume golden leuchten - Die Lärchenwälder im Herbst A 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV