3sat 10:50 bis 12:30 Komödie Zwei in einem Auto A 1951 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Lehrer August Brösecke und sein Freund Ferdinand Walzl gewinnen einen Toto-Zwölfer. Da aber auch andere richtig getippt haben, reicht der Gewinn nur für ein klappriges Vehikel. Trotzdem begeben sich die beiden auf die Reise nach Portofino, wo ein internationales Autorennen stattfinden soll. Doch einige Verwechslungen sind bereits vorprogrammiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johanna Matz (Lisa Krüger) Wolf Albach-Retty (Georg Schmittlein) Hans Moser (Ferdinand Walzl) Leopold Rudolf (August Brösecke) Egon von Jordan (Mario Caracci) Hermann Erhardt (Wirt Matthias) Elisabeth Stiepl (Mali) Originaltitel: Zwei in einem Auto Regie: Ernst Marischka Drehbuch: Ernst Marischka Kamera: Sepp Ketterer Musik: Hans Lang Altersempfehlung: ab 12