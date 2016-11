3sat 06:20 bis 07:00 Magazin Kulturzeit Das 3sat-Kulturmagazin von ZDF, ORF, SRF und ARD Neue Alfred-Kerr-Biografie - Gespräch mit der Autorin Deborah Vietor-Engländer / Das neue Museum der Moderne in Berlin - Entwurf des Architektenbüros von Herzog & de Meuron erregt die Gemüter / Berlins designierter Kultursenator - Was halten die Kulturschaffenden von Klaus Lederer? / Florence Foster Jenkins - Die belächelte Diva / Fernsehfilmfestival Baden-Baden - Gehen Quote und Qualität zusammen? / Kulturzeit-Comic-Tipps im November A, D, CH 2016 2016-11-21 06:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Kulturzeit" ist das werktägliche Kulturmagazin von 3sat. "Kulturzeit" mischt sich in kulturelle und gesellschaftspolitische Fragen ein. Das Magazin bietet Hintergrundinformationen, Porträts und Gespräche zu aktuellen und brisanten Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Mendelsohn Originaltitel: Kulturzeit