ARD alpha 03:55 bis 04:10 Dokumentation Kunstraum Brygida Ochaim: "12 Tanz-Miniaturen" D 16:9 Live TV Merken Brygida Ochaim arbeitet als Choreografin und als Tänzerin meistens in Kostümen und in konkret gestalteten Räumen. Ihre Arbeiten sind sowohl szenisch wie auch skulptural. Diesmal wagt sie etwas Neues: Angeregt von 12 verschiedenen Vogelstimmen, die jeweils nur ca. eine Minute lang erklingen, erarbeitet sie im Studio ohne Kulisse Tanz-Skulpturen, die einzeln hintereinander oder aber auch parallel zueinander aufgeführt werden können. "Ich habe sehr viel improvisiert, bevor ich mich auf die einzelnen Bewegungen festgelegt habe. Es ging mir dabei darum, Bewegungen zu finden, die über das übliche Repertoire hinausgehen". Der Film zeigt verschiedene Stadien einer Choreografie und vermittelt die Probleme, die eine Tänzerin hat, wenn sie sich selbst choreografiert. Das Medium Video wird zum Werkzeug. Das Ergebnis, eine mehrkanalige Video-Arbeit, die die einzelnen Sequenzen parallel zueinander zeigt, ist am Schluss des Filmes in Ausschnitten zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kunstraum

