TNT-Serie 03:50 bis 04:35 Krimiserie Motive Der tote Name CDN 2016 16:9 Merken Während Oscar im Gericht ist, übernimmt Angie seinen Posten im Revier. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler den nächsten Fall zu bearbeiten haben. Avery Bowman, die Ehefrau eines Footballstars, wurde tot aufgefunden. Auf den ersten Blick scheint es, als wäre die Frau das Opfer eines Verkehrsunfalls. Betty entdeckt aber schnell, dass Avery nicht an den Wunden des Unfalls gestorben sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Lehman (Detective Angie Flynn) Louis Ferreira (Sergeant Oscar Vega) Brendan Penny (Detective Brian Lucas) Lauren Holly (Dr. Betty Rogers) Victor Zinck Jr. (Detective Mitch Kennecki) Jamie Clayton (Avery Bowman) Kristine Cofsky (Courtney Meisenger) Originaltitel: Motive Regie: Kristin Lehman Drehbuch: Sarah Dodd, Dennis Heaton Musik: Shawn Pierce

