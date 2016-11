TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Good Behavior Also doch keine Englischlehrerin USA 2016 16:9 Merken Letty Raines wird wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und versucht alles, um fortan ein besserer Mensch zu sein. Als sie zufällig mithört, wie ein Ehemann den Auftragsmörder Javier mit der Tötung seiner Ehefrau betraut, will sie die Frau retten und den Job des Killers vereiteln. Es dauert aber nicht lange, bis sie in eine gefährliche Beziehung mit dem Killer verstrickt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Dockery (Letty Dobesh) Juan Diego Botto (Javier) Brian Ashton Smith (Bartender) Patrick R. Walker (Valet Guy) Lusia Strus (Estelle) Terry Kinney (Christian) Jordan Woods-Robinson (Nate) Originaltitel: Good Behavior Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Blake Crouch, Chad Hodge Musik: Charlie Clouser