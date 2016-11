TNT-Serie 06:45 bis 07:35 Serien McLeods Töchter Wilde Pferde AUS 2006 16:9 Merken Jodi wie auch Stevie haben unabhängig voneinander eine Menge Geld für Neuanschaffungen ausgegeben, wodurch wieder einmal der finanzielle Notstand auf der Farm ausgebrochen ist. Als Fiona ohne Alex aus den Flitterwochen zurückkehrt, da sie ihm noch ein bisschen Zeit bei seinem Bruder in Argentinien gönnen wollte, muss sie entsetzt feststellen, was Sandra in ihrer Abwesenheit alles getrieben hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Jeffery (Alex Ryan) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Michala Banas (Kate Manfredi) Brett Tucker (Dave) Michelle Langstone (Fiona) Zoe Naylor (Regan) Doris Younane (Moira) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Declan Eames Drehbuch: Mardi McConnochie Kamera: David Foreman Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12