ARTE 03:40 bis 04:20 Filme Nocebo D 2013 Stereo 16:9 HDTV Christian, 22, ist auf der Flucht. Er war Teilnehmer einer fehlgeschlagenen Medikamentenstudie. Zusammen mit seiner Freundin Anna hat er den Tod eines anderen Teilnehmers bemerkt. Doch statt den Vorfall aufzuklären, vertuschen ihn die Ärzte. Als auch Anna beginnt, Anzeichen der tödlichen Nebenwirkungen zu zeigen, bricht Christian aus dem Testzentrum aus, um Hilfe zu holen. Doch weder Polizei noch Ärzte glauben seine Geschichte, denn Christian leidet an paranoider Schizophrenie. Einzig seine Schwester Alice steht ihm bei, obwohl auch sie erhebliche Zweifel hat bis plötzlich tatsächlich unbekannte Verfolger auftauchen. Aber was ist die wahre Geschichte hinter Christians Flucht? Wie viel von dem, was wir mit ihm erleben, ist Teil seiner Psychose? Existiert die junge Frau in Gefahr überhaupt? Schauspieler: Vincent Redetzki (Christian) Odine Johne (Anna) Picco von Groote (Alice) Jannis Spengler (Polizist) Almut Kapp (Dr. Reich) Tristan Seith (Pfleger) Daniel Friedrich (Dr. Geleitner) Originaltitel: Nocebo Regie: Lennart Ruff Drehbuch: Maggie Peren Kamera: Marcello Kahl Musik: Carolin Heiß, Marc-Sidney Müller Altersempfehlung: ab 12

