ARTE 00:20 bis 01:50 Krimi Inspector Banks Das verschwundene Lächeln GB 2014 2016-11-27 01:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Alan Banks zieht die Suche nach dem entführten Kyle groß auf. Bei der Mutter entdeckt er Drogen und Kyles Vater widerspricht Katys Darstellung. Auch Banks kommen Zweifel. Er hofft, dass DI Helen Morton Zugang zu Katy bekommt, aber Helen hat gerade andere private Probleme. Annie Cabbot, aus dem Mutterschafts-Urlaub zurück, glaubt in Kyles Schule eine Spur gefunden zu haben und konstruiert eine Theorie, der Helen heftig widerspricht. Zu Banks Verwirrung geraten die Frauen in Fragen der Erziehung Jugendlicher und der verantwortungsbewussten Elternschaft heftig aneinander. In einem Moor wird die Leiche des elfjährigen Andre Petri gefunden, gestorben an einer Überdosis Heroin. Waren Kyle und Andre in Drogengeschäfte verwickelt? Banks teilt sein Team auf. Er selbst recherchiert mit Annie im Umfeld von Andrés Schule. Helen geht dem Verdacht nach, dass Katy die Entführung ihres Sohnes nur erfunden hat, um demnächst dessen Vater zu erpressen, Paul Cain. Doch die Probleme mit dem eigenen Sohn trüben Helens Blick immer mehr. Muss Banks sie von dem Fall abziehen oder führt vielleicht im Gegenteil von Helens Sohn eine Spur zu dem Verschwundenen und dem toten Jugendlichen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Tompkinson (DCI Alan Banks) Andrea Lowe (DS Annie Cabbot) Caroline Catz (DI Helen Morton) Jack Deam (DC Ken Blackstone) Christine Bottomley (Katy Heath) Geoff Bell (Jimmy Chivers) John Lightbody (Paul Cain) Originaltitel: DCI Banks Regie: Bill Eagles Drehbuch: Robert Murphy Kamera: Kieran McGuigan, Tony Coldwell Musik: Sheridan Tongue Altersempfehlung: ab 12

