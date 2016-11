TNT Film 00:45 bis 03:05 Drama Die Verurteilten USA 1994 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bankdirektor Andy Dufresne wird wegen Mordes an seiner Frau und deren Liebhaber verurteilt und muss im berüchtigten Gefängnis von Shawshank einsitzen. Nach und nach gelingt es Andy, sich in der Gefängnishierarchie einen Platz unter den Mithäftlingen und den Wärtern zu erkämpfen, und sich in der besonderen Gesellschaft zu integrieren bis er hört, dass es Beweise für seine Unschuld geben soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Robbins (Andy Dufresne) Morgan Freeman (Ellis Boyd "Red" Redding) Bob Gunton (Warden Norton) William Sadler (Heywood) Clancy Brown (Captain Hadley) Gil Bellows (Tommy) Mark Rolston (Bogs Diamond) Originaltitel: The Shawshank Redemption Regie: Frank Darabont Drehbuch: Frank Darabont Kamera: Roger Deakins Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12

