Die Freundinnen Tes, Kara und Dawn sollen im Auftrag des Gangsterbosses Mel eine große Drogenlieferung abfangen. Als sie in dem nahezu leeren Diner ankommen, in dem der Deal stattfinden soll, fliegen ihnen jedoch Kugeln um die Ohren. Statt einem einfachen Auftrag haben sie plötzlich ein blutiges Chaos an der Backe. Ein riesiges Missverständnis oder doch ein tödliches Doppelspiel? In Google-Kalender eintragen