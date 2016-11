Niederlande 1 20:25 bis 21:20 Sonstiges Als de dijken breken Stilte na de storm NL 2016 HDTV Merken De dag na de storm wordt de eerste schade opgenomen: het water staat 2,5 meter hoog in de kuststreek en tienduizenden mensen worden vermist. Terwijl minister-president Kreuger per helikopter naar Apeldoorn wordt geëvacueerd, moeten de achterblijvers in het rampgebied zichzelf in veiligheid brengen. De oude meneer Stein heeft de jonge Kimmy een schuilplaats geboden, maar hun voedsel en water raakt snel op. Verderop in de gevangenis bouwen opstandelingen een vlot voor hun ontsnapping. Sonja en Manu gaan met een rubberboot op zoek naar Femke, voedsel en medicijnen. Maar in het uitgestorven Oostende vinden ze niets anders dan plunderaars en lijken. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Als de dijken breken Regie: Hans Herbots