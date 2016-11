Niederlande 1 09:50 bis 10:25 Sonstiges VPRO Boeken A. F. Th. van der Heijden NL 2016 HDTV Merken Te gast is de succesvolle en gelauwerde schrijver A.F.Th. van der Heijden (1951). In 2012 werd zijn oeuvre bekroond met de Constantijn Huygens-prijs en in mei 2013 ontving Van der Heijden de P.C. Hooft-prijs. Deze maand verschijnt Kwaadschiks, het zesde deel van zijn romancyclus De tandeloze tijd. In deze nieuwe roman staat de relatie tussen reclameman Nico Dorlas, eind veertig, en zijn jongere vriendin Desy op springen. Zijn paranoïde verlatingsangst, versterkt door drank en drugs, maakt samenleven met hem tot een hel. Als Desy de benen neemt, stelt Dorlas alles in het werk om haar voor zich terug te winnen - eerst nog goedschiks, uiteindelijk kwaadschiks. Of hij de juiste prooi voor zich heeft, blijft lange tijd in het ongewisse. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jeroen van Kan Originaltitel: Boeken