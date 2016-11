National Geographic 00:15 bis 01:05 Dokumentation Hitler - Sein Weg zur Macht Der Aufstieg F 2011 2016-11-19 05:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Erste Weltkrieg spielt in der Biografie Hitlers eine zentrale Rolle. In den Jahren zwischen 1914 und 1918 entwickelt sich der junge Mann zu einem Rechtsradikalen. Seine Vision: Deutschland retten! Doch Anfang der 20er Jahre interessiert sich Deutschland nicht für Hitler - noch nicht. Mit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Oktober 1929 wird das allerdings anders. Hitlers Partei, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), gewinnt von Wahl zu Wahl Stimmen dazu. Rechtsgerichtete Politiker, einflussreiche Unternehmer und Millionen von Wählern schlagen sich auf seine Seite. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Rise of Hitler

