National Geographic 21:50 bis 22:40 Dokumentation Die Wahrheit über Saddam Hussein USA 2016 2016-11-19 01:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Saddam Hussein geht ohne jeden Zweifel als einer der brutalsten Herrscher des 21. Jahrhunderts in die Geschichte ein. Seine Karriere beginnt 1979, als er den Präsidenten Ahmed Hassan al-Bakr stürzt und sich selbst zum neuen Staatsoberhaupt ernennt. Seine erste Amtshandlung besteht in der blutigen Säuberung der Ba'ath-Partei von Gegnern. Es folgen zahllose Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter die systematische Ermordung nordirakischer Kurden. "Die Wahrheit über Saddam Hussein" wirft einen umfassenden Blick auf das Leben des Diktators und zeigt, wie US-Truppen schließlich seine Festnahme gelingt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Real Saddam Hussein