National Geographic 18:50 bis 19:15 Dokumentation How To Win At Everything Halt die Luft an! GB 2015 2016-11-20 09:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Leben kann so einfach sein - vorausgesetzt, man ist gut vorbereitet. In dieser Episode von "How to win at everything" zaubert das Team wieder ein paar Tricks aus dem Hut, die den wenigsten bekannt sein dürften, obwohl sie so einleuchtend sind. U.a. geht es sportlich zur Sache: Die Experten zeigen, wie man einen Torwart austrickst und den perfekten Strafstoß schießt. Auch Schwimmer könnten auf ihre Kosten kommen: Sie und alle anderen lernen, wie man möglichst lange die Luft anhält. Last but not least gibt es eine Anleitung, die zeigt, wie man sein Handy mit einfachen Mitteln tunen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How To Win At Everything