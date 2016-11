National Geographic 15:05 bis 15:55 Dokusoap Car S.O.S. Der Traum-Lotus GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Als der Ex-Rennfahrer Tony Webb einen 1970er Lotus Elan kaufte, hatte er noch vorgehabt, das Auto selbst zu restaurieren, um es während seines Rentnerdaseins zu fahren. Aber eine schmerzvolle Wirbelsäulenverletzung führt dazu, dass er nicht mehr lange in der Lage sein wird, Auto zu fahren. Da nur noch ein paar Jahre bleiben, bis er im Rollstuhl sitzen wird, versuchen Tim und Fuzz, das Auto in Rekordzeit zu restaurieren. Aber bei ihrer Arbeit machen sie eine böse Entdeckung, und Fuzz sieht keine andere Möglichkeit, als die Farbe des Autos komplett zu ändern. Tim befürchtet, dass er damit zu weit geht - und niemand weiß, wie Tony darauf reagieren wird. Bei einer dramatischen Enthüllung in der Lotus-Fabrik, in der der Elan vor 43 Jahren gebaut wurde, wird es sich zeigen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car SOS