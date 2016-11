Niederlande 2 23:25 bis 01:15 Drama A simple life HK 2011 Yan-Lam Lee HDTV 20 40 60 80 100 Merken Chinees drama. Een diep ontroerend verhaal over een vrijgezelle jonge filmproducent en zijn oudere huishoudster Zhong Chun-Tao, die al generaties lang voor zijn familie werkt. Wanneer zij ziek wordt, besluit hij de rollen om te draaien en de zorg voor haar op zich te nemen. Voor het eerst in zijn leven voelt hij de kracht van onvoorwaardelijke liefde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Lau (Roger) Deannie Yip (Ah Tao (as Deanie Ip)) Lawrence Ah Mon (Ah Chun - Roger's high school buddy) Angelababy (Guest at Premiere) Tyson Chak (Air-conditioning Fixer) Chi-san Chan (Jason) Dennis Chan (Vincent) Originaltitel: Tou ze Regie: Ann Hui Drehbuch: Susan Chan, Roger Lee Kamera: Nelson Yu Lik-wai Musik: Wing-fai Law

