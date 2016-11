Motorvision.TV 15:25 bis 15:55 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Luxus-Tuning 2016 Stereo 16:9 Merken In Dubai gehts mit der legendären Supercars-Polizei-Flotte auf die Jagd nach Temposündern und Falschparkern. Und bei MTM und Alpina holen sie mehr Leistung aus den Audis und BMWs. Der Audi S8 MTM Talladega R geht mit satten 802 PS an den Start. Und die Stuck Brüder Johannes und Ferdinand knüppeln den Alpina D5 über den Track und erfreuen uns mit fröhlichen Flugeinlagen. Bleibt nur zu hoffen, dass es die Polizei nicht mitbekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!