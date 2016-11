Motorvision.TV 06:30 bis 07:00 Dokumentation MotorStories New Age trifft Oldschool - Im BMW i8 durch LA D 2015 Stereo 16:9 Merken Los Angeles, Hollywood: DIE Traumfabrik für Menschen aus aller Welt. Aber: Die Metropole erstickt im Mega-Verkehr. Staus und Smog gehören zum Alltag. Kalifornische petrolheads haben nichts als PS und Hubraum im Sinn. Dagegen sind die sogenannten early adopters bei Umwelttrends stets vorne dran. Motorkult und grünes Denken vereint auch der Hybrid-Sportler BMW i8. Was trauen konservative petrolheads dem futuristischen Saubermann zu? Auf unserem Road Trip durch LA treffen wir Oktan-Junkies mit ihren Porsche 911, Chevy Corvette oder getunten Bikes. Old School testet das New Age der Mobilität. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Motor-Stories