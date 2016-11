RTL Crime 21:45 bis 22:30 Krimiserie CSI: NY Ohne Worte USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 4: Die Detectives Lindsay und Danny Messer und Don Flack nehmen an der Kundgebung des beliebten Politikers Grant Hamilton teil, als plötzlich ein Unbekannter seine Waffe zieht und abdrückt. Der Täter flieht, während die Menschenmenge in Panik gerät. Während dieser Unruhen wird Lindsay schwer verletzt: Sie muss mit einer Schädelfraktur ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dennoch fungiert sie als wichtige Zeugin, denn sie hat als einzige das Gesicht des Schützen gesehen. Auf der Flucht wirft der Täter seine Pistole in einen Müllcontainer, in dem sie wenig später von zwei Kindern, Lonnie und Aimee, gefunden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Sela Ward (Jo Danville) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Lindsay Monroe Messer) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) A.J. Buckley (Adam Ross) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Originaltitel: CSI: NY Regie: Duane Clark Drehbuch: Pam Veasey, Anthony E. Zuiker, Ann Donahue, Carol Mendelsohn Kamera: John Newby Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12