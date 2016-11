RTL Crime 12:35 bis 13:25 Actionserie Das A-Team Mord à la carte USA 1987 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 13: Murdock arbeitet als Kellner in einem italienischen Restaurant. Genau diesen Ort haben sich Gangster ausgesucht, um einen Staatsanwalt zu liquidieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Robert Vaughn (General Stockwell) Eddie Velez (Frank Santana) Marc Alaimo (Angelo) Originaltitel: The A-Team Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: Bill Nuss Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6