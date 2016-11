RTL Crime 06:45 bis 06:55 Dokumentation Mörder Richard "The Iceman" Kuklinski D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Richard wuchs in New Jersey auf. Als Einwandererkind hatte er keine leichte Kindheit. Mit 13 beging er seinen ersten Mord an einem Jungen, der ihn misshandelt hatte. Danach rächte er sich an allen, die ihm bis dahin das Leben schwer gemacht hatten. Kurz darauf wurde eine Mafiafamilie auf ihn aufmerksam. Schnell wurde er der gefragteste Auftragskiller der USA. Ein langjähriger Freund half der Polizei ihn zu überführen. Der "Iceman" starb im Gefängnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mörder Altersempfehlung: ab 16