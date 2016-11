Spiegel Geschichte 22:15 bis 23:15 Dokumentation Geschäftsmodell: kriminell Der Mega-Pirat F 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Der deutsche Unternehmer Kim Schmitz aka Kim Dotcom gilt in der Geschichte des Internets als größter Raubkopierer aller Zeiten. Anfang 2013 wird er verhaftet und die Webseite Megaupload abgeschaltet. Der Film zeichnet Schmitz' Werdegang nach: seine schwierige Kindheit in Kiel, seine Jahre in der Hackerszene in Berlin und seine frühen "unternehmerischen" Aktivitäten, die ihn zwei Mal ins Gefängnis bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: White Collar Gangsters