1. Staffel, Folge 2: Es beginnt mit einem Missverständnis. Adam Opel ist lediglich an dem Bau von Nähmaschinen interessiert, als er im Jahre 1862 seine Firma in Rüsselsheim gründet. Erst seine Söhne als Erben begeistern sich für Motorkraft auf der Strasse. Die ersten Versuche, sich zu etablieren - sie sehen eher bescheiden aus. Und: Einer der Söhne, Wilhelm Opel, hat ein Problem. Er traut seinen eigenen Nachkommen nicht zu, eine Firma zu leiten. Bereits in den 20er Jahren entschließt sich Opel daher zu einem gewagten Schritt: Er verkauft sein Lebenswerk an den amerikanischen Konzern General Motors.