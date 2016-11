Spiegel Geschichte 11:55 bis 13:25 Dokumentation U2: From the Sky Down GB, USA 2011 Stereo 16:9 Merken Nach dem gewaltigen Erfolg des Albums "The Joshua Tree" und dem nachfolgenden Flop "Rattle And Hum" geriet U2 Ende der 80er-Jahre in eine Krise. Die Band stand vor dem Aus. 1990 wagten die Mitglieder einen Inspirations-Umzug nach Berlin, der Geist der deutschen Wiedervereinigung sollte ihr kommendes Album beleben. Trotz schwerer Konflikte nahmen sie "Achtung Baby" auf. Das Album schrieb Musikgeschichte, verkaufte sich fast 14 Millionen Mal. Die Doku von Oscarpreisträger Davis Guggenheim schildert, wie das siebte Studioalbum der irischen Rockband entstanden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bono (Himself) The Edge (Himself) Adam Clayton (Himself) Larry Mullen Jr. (Himself) Brian Eno (Himself) Daniel Lanois (Himself) Originaltitel: From the Sky Down Regie: Davis Guggenheim Musik: Michael Brook, U2