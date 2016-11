Sky Sport 2 08:15 bis 10:15 Fußball Fußball: UEFA Europa League RSC Anderlecht - 1. FSV Mainz 05, Gruppenphase 4. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Im Mainzer Dauerregen kamen die 05er im Hinspiel nicht über ein 1:1 hinaus. Zu wenig für den Aufwand. Der FSV kreierte etliche Torchancen und war weite Teile des Spiels feldüberlegen, ließ aber die Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Kasten vermissen. "Das fühlt sich heute ein bisschen zu wenig an", kommentierte Spielmacher und Torschütze Yunus Malli, "so ein Ding muss man über die Zeit bringen. Wie so oft in dieser Saison haben wir gut angefangen und in der zweiten Halbzeit nachgelassen." Durch das Remis liegen die Rheinhessen mit fünf Punkten auf Platz drei, ex aequo mit den beiden Führenden Anderlecht und St. Etienne. "Das ist eine spannende Angelegenheit, ein Kopf-an-. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie