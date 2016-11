Sky Nostalgie 15:15 bis 16:55 Abenteuerfilm Der eiserne Ritter von Falworth USA 1954 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Geschwister Myles (Tony Curtis) und Meg (Barbara Rush) Falworth verstecken sich vor dem Earl of Alban (David Farrar), dem Mörder ihres Vaters. Um die Familienehre wieder herzustellen und das Königreich vor den Plänen des Earl zu schützen lässt sich Myles zum Ritter ausbilden - und fordert den skrupellosen Earl zum Kampf auf Leben und Tod heraus. - Klassisches Hollywood-Ritterabenteuer im mittelalterlichen England mit Starbesetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Curtis (Myles Falworth) Janet Leigh (Lady Anne) David Farrar (Graf Alban) Barbara Rush (Meg Falworth) Herbert Marshall (Graf Mackworth) Craig Hill (Francis Gascoyne) Ian Keith (König Henry IV.) Originaltitel: The Black Shield of Falworth Regie: Rudolph Maté Drehbuch: Oscar Brodney Kamera: Irving Glassberg Musik: Hans J. Salter, Frank Skinner, Herman Stein Altersempfehlung: ab 6