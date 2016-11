MGM 03:40 bis 05:10 Thriller Before the War - Allegiance USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Abend vor der US-Invasion im Irak reicht der junge Offizier Danny Sefton (Seth Gabel) ein Gesuch ein, um in den USA bleiben zu dürfen. Er erhält die Erlaubnis, doch in letzter Minute erfährt er, dass sich sein Freund Chris Reyes (Lil' Bow Wow) unerlaubt von der Einheit entfernt hat. Sein Vorgesetzter Colonel Owens (Aidan Quinn) hat für die Angst vor dem Kampf kein Verständnis und will ein Exempel statuieren: Der junge Offizier soll Chris verfolgen und ihn finden, um ihn vors Kriegsgericht zu bringen. Danny begibt sich auf die Suche nach seinem Freund. - Dramatisches Katz-und-Maus-Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pablo Schreiber (Lieutenant Alec Chambers) Bow Wow (Specialist Chris Reyes) Aidan Quinn (Lieutenant Colonel Owens) Seth Gabel (Lieutenant Danny Sefton) Malik Yoba (Staff Sergeant Hart) Corey Hawkins (Willie) Reshma Shetty (Leela) Originaltitel: Recalled Regie: Michael Connors Drehbuch: Michael Connors Kamera: Daniel Vecchione Musik: Jeffrey Fayman, Yoav Goren, John Samuel Hanson, Immediate Altersempfehlung: ab 12

