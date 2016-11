National Geographic Wildlife 21:50 bis 22:40 Dokumentation Das Rudel Löwen GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Um in der Savanne zu überleben, müssen Löwen ihre Jagdstrategien perfekt auf das jeweilige Beutetier abstimmen. In dieser Folge zeigt die Dokureihe, wie ein Löwenrudel in Südafrika diese Aufgabe bei der Jagd auf Zebras, Impalas und Giraffen meistert. Jede Spezies von Beutetieren hat eine ganz eigene Art, auf die Bedrohung durch die Löwen zu reagieren, sei es durch Flucht mit wildem Hakenschlagen oder mittels Gegenangriff. Tag für Tag müssen die Löwen im Wettbewerb mit ihrer Beute erneut ihr Geschick und ihre Intelligenz unter Beweis stellen - denn der Preis für das Versagen ist der Hungertod... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pack