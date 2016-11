National Geographic Wildlife 15:15 bis 16:05 Dokumentation Die Mustang-Jäger Neue Konkurrenz USA 2013 2016-11-20 08:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Fünf Cowboys und Cowgirls sind dabei, ihre wilden Mustangs zu trainieren, aber die Zeit bis zum Wettbewerb wird knapp. Der Druck auf die Trainer steigt ins Unermessliche, als der renommierte australische Mustang-Trainer und Reiter Dan James in die Arena reitet. Bobby, Mary, Wylene, Travis und J-Dub gehen durch alle Höhen und Tiefen, während sie ihre ungezähmten Mustangs trainieren. Als der Wettbewerb endlich beginnt, richten die Trainer alle Anstrengungen darauf, 200 andere Trainer zu schlagen und in die Top 20 zu kommen, um weiterhin die Chance zu haben, das Preisgeld von einer Million Dollar zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mustang Millionaire