Discovery Channel 03:50 bis 04:35 Reportage Railroad Alaska Schmelzende Gefahr GB 2013 Stereo 16:9 Merken Der Schnee schmilzt, in Alaska herrscht Tauwetter. Dieser Umstand bereitet Danny Forsman und seinen Arbeitskollegen enorme Probleme. Denn Sturzbäche aus Schmelzwasser gefährden die Gleise der Alaska Railroad, der einzigen Verbindung zwischen dem Hafen in Seward und der Stadt Anchorage. Die milden Temperaturen rufen obendrein Braunbären auf den Plan. Die Raubtiere sind nach der Winterruhe extrem hungrig und durchstreifen die Wälder auf der Suche nach Nahrung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Railroad Alaska

