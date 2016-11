Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokusoap Davongekommen - Unglaubliche Überlebensgeschichten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Trevor Montgomery erkundet mit seiner Tochter Kaitlyn eine alte Geisterstadt in Südkalifornien. Dabei fällt der 34-Jährige in einen tiefen Schacht. Sein Rückgrat ist gebrochen - außerdem hat er sich bei dem Sturz fast vollständig den linken Fuß abgerissen. Die Schmerzen rauben dem Familienvater beinah den Verstand. Ein Minenrettungsteam wird eingeflogen und im Krankenhaus stehen Notfallmediziner bereit, um Trevors Verletzungen zu versorgen. Den Fuß ihres Patienten können die Ärzte wieder annähen, trotzdem droht ihm ein Leben im Rollstuhl. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mike Brang (In Show Narrator) Traci Fox (Dr. Collins) Tiffany Heggebo (Robin Montgomery) Alicia Ivanhoe (Kaitlyn Montgomery) Vaughn Myovich (Abraham) Originaltitel: The Day I Almost Died Regie: Evan Cecil, Ted Leonard Musik: Eric Hester Altersempfehlung: ab 16