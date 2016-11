Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Reportage Das Weiße Haus - Top Secret Präsident Bush und die "Operation Wüstensturm" USA 2013 Stereo 16:9 Merken 2. August 1990: Ohne Vorwarnung fällt die irakische Armee unter Saddam Hussein in Kuwait ein. Die kriegerische Invasion in das ölreiche Nachbarland fordert zahlreiche Menschenleben und richtet sich direkt gegen einen Verbündeten der USA. Außerdem besteht die Gefahr, dass Saddam auch in Saudi Arabien einmarschiert. Die Situation im Nahen Osten droht zu eskalieren! US-Präsident George Bush steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll Amerika mit einem militärischen Gegenschlag auf die irakische Aggression reagieren? Und falls ja: Welche Staaten würden sich an einer Koalition gegen den Irak beteiligen? Diese Folge rekonstruiert die dramatischen Ereignisse, die zum Zweiten Golfkrieg f In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Commander in Chief: Inside the Oval Office Altersempfehlung: ab 12