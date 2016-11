Junior 12:40 bis 13:05 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Eine tierische Entdeckung F, D 2009 Stereo 16:9 Merken Hektor lässt einen Drachen fliegen. Marsu reißt in seinem Übermut die Schnur ab und der Drachen segelt davon. Auf der Suche nach dem Drachen macht Marsu ein Loch in die stachelige Außenhülle eines riesigen Baumes. Im Inneren des Baumes, der total hohl ist, befindet sich ein Minidschungel, der bisher vollkommen von der Außenwelt abgeschlossen war. In diesem Minidschungel gibt es die gleichen Tiere wie draußen, nur eben viel kleiner. Hektor und Marsu nehmen drei kleine Affen mit nach Hause, aber auch ein Papagei, zwei Jaguare und ein Tapir folgen ihnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Roche (Hector) Carin C. Tietze (Tante Diana) Jochen Bendel (Bauwahn) Christoph Jablonka (Ollie) Kathrin Simon (Felizia) Kai Taschner (Beutegreifer) Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz