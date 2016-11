Junior 06:50 bis 07:00 Trickserie Vipo entdeckt die Welt Kräftemessen auf Bayrisch ISR 2007 Stereo 16:9 Merken In München geht Betty im Deutschen Museum verloren. Beinahe richtet sie ein Unglück an. Nach diesem Schrecken wollen die drei Freunde etwas Spaß haben und machen sich auf den Weg zum Oktoberfest. Dort erwartet Vipo ein bayrischer Wettkampf im Jodeln und Brezeln essen mit einem Schäferhund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: VIPO - Adventures of the Flying Dog Musik: Nir Gedasi, Niv Golan