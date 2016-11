Sky Cinema 20:15 bis 22:00 Thriller Die Vorsehung - Solace USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als FBI-Veteran Joe (Jeffrey Dean Morgan) bei einer Reihe von bizarren Morden nicht mehr weiter weiß, sucht er Hilfe beim seherisch begabten Psychiater Dr. Clancy (Anthony Hopkins). Joes kopfgesteuerte Partnerin Katherine (Abbie Cornish) ist skeptisch, doch Dr. Clancys Visionen führen allmählich auf die Spur von Serienkiller Ambrose (Colin Farrell). Doch der verfolgt einen Plan, gegen den auch übernatürliche Fähigkeiten nichts ausrichten zu können scheinen. - Anthony Hopkins in einer Thriller-Paraderolle: übernatürliche Hochspannung in einem starbepackten Psycho-Puzzle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Hopkins (John Clancy) Jeffrey Dean Morgan (Agent Joe Merriwether) Abbie Cornish (Agent Katherine Cowles) Colin Farrell (Charles Ambrose) Matt Gerald (Agent Sloman) Jose Pablo Cantillo (Agent Sawyer) Marley Shelton (Laura Merriwether) Originaltitel: Solace Regie: Afonso Poyart Drehbuch: Sean Bailey, Ted Griffin Kamera: Brendan Galvin Musik: BT Altersempfehlung: ab 16