Sky Cinema Family HD 23:35 bis 23:55 Magazin Sky Magazin D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Sebastian Höffner präsentiert im Sky Magazin Hintergrundberichte zu Filmen, Serien, Sport, Dokus sowie Innovationen und Events rund um Sky. Roland Emmerich, der schwäbische Master of Desaster, holt in "Independence Day: Wiederkehr" aus zum zweiten Streich in Sachen Alien-Invasion. Und in der Bundesliga gibt's den Klassiker Bayern gegen Dortmund. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sky Magazin