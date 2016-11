Sky Cinema Family HD 21:50 bis 23:35 Drama Step up to the Streets USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die toughe Streetdancerin Andie geht ihren eigenen Weg und lässt sich von niemandem etwas sagen. Doch dann wird sie an der renommierten Kunstschule Maryland angenommen, wo sie den letzten Schliff erhalten soll. Andie steht zwischen den Welten, was sich erst ändert, als sie Chase - den besten Tänzer an der Schule - kennenlernt. Er erkennt ihre Begabung für einen großen Tanzwettbewerb ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Briana Evigan (Andie West) Robert Hoffman (Chase Collins) Adam G. Sevani (Moose) Cassie Ventura (Sophie Donovan) Danielle Polanco (Missy) Christopher Scott (Hair) Mari Koda (Jenny Kido) Originaltitel: Step Up 2: The Streets Regie: Jon Chu Drehbuch: Toni Ann Johnson, Karen Barna Kamera: Max Malkin Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6