Sky Atlantic HD 20:50 bis 21:45 Mysteryserie Fortitude Windspiele GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während Fortitudes Bürgermeisterin Odegard (Sofie Gråbøl) gerade vor einigen Reiseveranstaltern ihre Pläne für ein spektakuläres Eis-Hotel präsentiert, überbringt ihr Sheriff Anderssen (Richard Dormer) schlimme Neuigkeiten: Professor Charlie Stoddart (Christopher Eccleston) ist tot. Odegard vermutet zunächst einen Eisbär-Angriff, aber vor Ort erlebt sie eine böse Überraschung. - Eiskalte Spannung in der Arktis: originelle, top-besetzte Mystery-Crimeserie in einer faszinierenden Eislandschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dormer (Dan Anderssen) Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Stanley Tucci (DCI Morton) Christopher Eccleston (Professor Stoddart) Michael Gambon (Henry Tyson) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Jessica Raine (Jules Sutter) Originaltitel: Fortitude Regie: Sam Miller Drehbuch: Simon Donald Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 12