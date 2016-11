Sky Atlantic HD 18:40 bis 19:05 Trickserie Animals. Hunde USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rüde Phil ist zum ersten Mal im Hundepark und freundet sich mit Mike an. Doch die Alpha-Pudeldame Angela und ihre Leibgarde führen dort ein hartes Regiment und legen sich mit ihnen an. Gemeinsam planen Mike und Phil die Flucht. Die vier Hundedamen Holly, Mabel, Sugar und Josie unterhalten sich derweil über Josies Schwangerschaft und Sugars Problem, anständig zu koten. - Schräge und urkomische Indie-Trickserie im episodenhaften Stil. Produziert von den Duplass-Brüdern! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Aziz Ansari (Charles) Chelsea Peretti (Angela) Rory Scovel (Ronnie) Lauren Lapkus (Hollie) Kumail Nanjiani (Rusty) Originaltitel: Animals. Regie: Mike Luciano, Phil Matarese, Wesley Archer Drehbuch: Phil Matarese, Mike Luciano