Sky Atlantic HD 15:15 bis 17:00 Komödie Clear History: Verlauf löschen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nathan Flomm (Larry David), eigensinniger Marketingexperte eines Start-Up Unternehmens für Elektroautos, überwirft sich mit seinem Partner und zieht wütend seine Anteile aus der Firma zurück. Er glaubt nicht an den Erfolg eines Autos, das den Namen "Howard" trägt. Kurz darauf macht das Unternehmen mit dem Kleinwagen jedoch Millionengewinne - und Nathan geht als dümmster Businessmann in die Geschichte ein. Von seiner Freundin verlassen und von öffentlicher Häme verfolgt, nimmt er eine neue Identität an. - Starbesetzte Komödie von und mit Larry David ("Lass es, Larry!"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry David (Nathan / Rolly) Bill Hader (Rags) Philip Baker Hall (McKenzie) Jon Hamm (Will Haney) Kate Hudson (Rhonda) Michael Keaton (Joe Stumpo) Eva Mendes (Jennifer) Originaltitel: Clear History Regie: Greg Mottola Drehbuch: Larry David, Alec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer Kamera: Jim Denault Musik: Ludovic Bource Altersempfehlung: ab 12