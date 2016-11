Sky Atlantic HD 12:50 bis 15:15 Drama Begrabt mein Herz am Wounded Knee USA 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am 29. Dezember 1890 tötete die US-Armee erbarmungslos Männer, Frauen und Kinder der Minneconjou-Lakota-Sioux-Indianer bei Wounded Knee in South Dakota. Das Massaker brach den letzten Widerstand der Indianer gegen die Weißen. 14 Jahre zuvor hatten die Sioux einen blutigen Sieg gegen die Truppen von General Custer erzielt. Häuptling Sitting Bull (August Schellenberg) stellte sich mutig gegen die US-Regierung. - Preisgekröntes TV-Movie über das Massaker von Wounded Knee, topbesetzt u.a. mit "True Blood"-Star Anna Paquin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aidan Quinn (Henry Dawes) Adam Beach (Charles Eastman) August Schellenberg (Sitzender Bulle) Anna Paquin (Elaine Goodale Eastman) Eric Schweig (Gall) J.K. Simmons (McLaughlin) Wes Studi (Jack Wilson) Originaltitel: Bury My Heart at Wounded Knee Regie: Yves Simoneau Drehbuch: Daniel Giat Kamera: David Franco Musik: George S. Clinton