Heimatkanal 00:50 bis 01:50 Serien Jakob und Adele Schwebendes Verfahren / Ein Festmahl / Was erwartest du von der Zukunft / Jakob und die Familie D 1982 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Vier Geschichten mit dem eigenwilligen älteren Paar Jakob und Adele. In "Schwebendes Verfahren" suchen Jakob und Adele per Annonce einen Mann für eine junge Freundin. In "Ein Festmahl" bringen sie einen Juwelier aus der Fassung. "Was erwartest Du von der Zukunft?" lautet der Titel eines Schulaufsatzes, zu dem Marion, Adeles Enkelin, nichts einfällt. Jakob und Adele wollen dem Mädchen helfen. In "Jakob und die Familie" soll Jakob Adeles Verwandten vorgestellt werden. Man will sich einen persönlichen Eindruck über seine Seriosität verschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Carl-Heinz Schroth (Jakob Biedermann) Brigitte Horney (Adele Schliemann) Jürgen Thormann (Rudolf Kellner) Almut Eggert (Lisbeth Kellner) Hans Häckermann (Dr. Schulte) Edith Elsholtz (Frau Schulte) Gerhard Friedrich (Juwelier) Originaltitel: Jakob und Adele Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Reinecker Kamera: Kai Borsche

