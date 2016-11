Heimatkanal 18:35 bis 19:20 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 304 Aus der Bahn geworfen D 2012 Stereo 16:9 Merken Seit der Trennung von Marie vertieft sich Stefan immer mehr in seine Arbeit. Noch immer stehen umfangreiche Fällarbeiten im Störzinger Forst an und so nimmt Stefan dies zum Anlass, sein Revier in langen Spaziergängen zu begutachten und alle Bäume zu markieren, die entfernt werden müssen. Wolfgang und Josef unterstützen Eva zwischenzeitlich im Walderlebniszentrum: Eine Gruppe von Kindern ist zu Gast, die beiden Männer sollen den Kindern den Wald erklären. Während einer Rast bemerkt Wolfgang, der unter einem alten Baum sein Vesperbrot mit einem kleinen Mädchen teilt, dass ein tiefhängender Ast abzubrechen droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hardy Krüger Jr. (Stefan Leitner) Gisa Zach (Marie Stadler) Martin Lüttge (Wolfgang Leitner) Günther Schramm (Josef Neureuther) Veronika Fitz (Marianne Rainders) Lion Sokar (Daniel Schwanthaler) Manou Lubowski (Peter Kögl) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Andreas Bütow Kamera: Theo Müller Musik: Bernhard Zeller Altersempfehlung: ab 12