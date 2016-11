Classica 00:40 bis 01:35 Musik Brahms in Verbier Johannes Brahms: Violinsonate d-Moll op. 108 / Robert Schumann: Intermezzo aus der FAE-Sonate (einem Gemeinschaftswerk von Brahms, Schumann und Albert Dietrich) / Johannes Brahms: Violasonate Es-Dur op. 120/2 / Johann Georg Benda: Grave aus der Violinsonate G-Dur D 2011 Stereo 16:9 Merken Johannes Brahms: Violinsonate d-Moll op. 108 - Robert Schumann: Intermezzo aus der FAE-Sonate (einem Gemeinschaftswerk von Brahms, Schumann und Albert Dietrich). Sayaka Shoji (Violine), Nelson Goerner (Klavier). Johannes Brahms: Violasonate Es-Dur op. 120/2 - Johann Georg Benda: Grave aus der Violinsonate G-Dur. Juri Baschmet (Viola), Jewgenij Kissin (Klavier). Das Verbier Festival im Kanton Wallis (Schweiz), 1994 gegründet, ist jeden Sommer ein beliebter Treffpunkt renommierter Künstler. Der Wintersportort oberhalb des Genfer Sees bietet ein vielseitiges Programm zwischen Workshop und Starkonzert. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sayaka Shoji (Violine), Nelson Goerner (Klavier), Juri Baschmet (Viola), Jewgenij Kissin (Klavier) Originaltitel: Brahms in Verbier

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 240 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 60 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 60 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 55 Min.