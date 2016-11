Classica 20:15 bis 23:45 Oper Wagner, Lohengrin D 2009 Stereo 16:9 Merken Aus der Bayerischen Staatsoper München: "Lohengrin" von Richard Wagner (1813-1883). Musikalische Leitung: Kent Nagano - Inszenierung: Richard Jones. Mit Christof Fischesser (Heinrich der Vogler), Jonas Kaufmann (Lohengrin), Anja Harteros (Elsa von Brabant), Wolfgang Koch (Friedrich von Telramund), Michaela Schuster (Ortrud), Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper. Die Zeitschrift "Opernwelt" ernannte Harteros und Kaufmann zum "Opernpaar des Jahres". "This is Munich's hottest opera ticket", schrieb die New York Times. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonas Kaufmann (Lohengrin) Anja Harteros (Elsa von Brabant) Christof Fischesser (Heinrich der Vogler) Wolfgang Koch (Friedrich von Telramund) Michaela Schuster (Ortrud) Originaltitel: Wagner, Lohengrin Musik: Richard Wagner