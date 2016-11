Sky Krimi 21:50 bis 22:40 Krimiserie Schuld Folge: 1 Der Andere D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Thorsten und Lizzy Paulsberg lassen sich auf erotische Abenteuer mit Dritten ein. Eine Zeit lang empfinden das beide als Bereicherung für ihre Ehe. Bis eines Tages Rüdiger Timmer, ein alter Klassenkamerad von Thorsten, in ihrem Bett landet. Nach einem heftigen Streit im Anschluss, beendet das Paar sein Spiel. Doch eines Tages taucht Rüdiger wieder auf, provoziert Paul. Der sieht rot und schlägt zu. Rechtsanwalt Friedrich Kronberg nimmt sich des Falles und der Frage nach der Schuld an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Moritz Bleibtreu (Friedrich Kronberg) Devid Striesow (Thorsten Paulsberg) Bibiana Beglau (Lissy Paulsberg) Matthias Matschke (Rüdiger Timmer) Anna Stieblich (Richterin) Peter Schneider (Staatsanwalt) Susanne Bormann (Katja) Originaltitel: Schuld nach Ferdinand von Schirach Regie: Maris Pfeiffer Drehbuch: Nina Grosse Kamera: Hanno Lentz Musik: Robert Meister, Solo Avital, Marco Meister Altersempfehlung: ab 12