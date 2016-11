Sky Krimi 12:25 bis 13:15 Actionserie Notruf Hafenkante Figaros Rache D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Notruf aus einer Billig-Friseurkette, in der randaliert wurde und dann ein Feuer ausbrach. Melanie und Mattes von der PK fühlen Edelsalon-Besitzer Leo Faber auf den Zahn, der einige Kunden an die Billigkette verlor. Auch der "Express-Cut"-Besitzer Gregor Krantz gerät unter Tatverdacht, denn er hatte die Versicherungssumme für den Laden erst kürzlich erhöht. Die Lage spitzt sich zu, als Krantz plötzlich verschwindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Janette Rauch (Claudia Fischer) Serhat Cokgezen (Tarik Coban) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Marion Hohenfeld, Anne Nowak Kamera: Simon Zeller Musik: Michael Soltau Altersempfehlung: ab 6